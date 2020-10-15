Что ожидает псковские культурные проекты - итоги визита министра Ольги Любимовой

17:56, 15 октября 2020, ПАИ



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой



Фото: пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой







































































Министр культуры России Ольга Любимова 14 октября по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прибыла с рабочим визитом в регион. Она посетила ряд ключевых объектов культурного наследия Пскова и приняла на рассмотрение несколько псковских проектов, для которых важна поддержка федерального центра.

Три проекта и что их ждёт

Из аэропорта министр культуры, совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и секретарем генсовета «ЕР» Андреем Турчаком прибыла к памятнику реставратору, историку искусства Савве Ямщикову в Пскове, который был установлен совсем недавно и был открыт в день рождения реставратора - 8 октября. Делегация возложила цветы и отправилась на осмотр Варлаамовского угола, который также в недавнем времени отреставрировали и открыли для посетителей. Михаил Ведерников и директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев провели для министра экскурсию по башне и рассказали о её реставрации.

Ольга Любимова оценила со смотровой площадки обновленные после реконструкции Высокую и Плоскую башни, прошла по крепостной стене и посетила Варлаамовскую башню. Министру также продемонстрировали в работе подъемник, при помощи которого можно подняться на стену на инвалидной коляске.

Затем Ольга Любимова ознакомилась со стендами, на которых представлена информация о состоянии усадьбы Родзянко в Усвятах и планах по её восстановлению, реконструкции здания Псковского областного театра кукол и реставрации «Дома губернатора» в Пскове, где располагалась детская библиотека имени В. Каверина. Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию усадьбы Родзянко и выделить 28,5 миллионов рублей на разработку проектной документации и ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника архитектуры периода эклектики. «Ожидается, что этот объект будет центром культуры и туризма. Мы уже прописываем и разрабатываем специальные туристические маршруты, связанные с этим местом», – заметил глава региона, представляя московской гостье объекты, которые требуют внимания федерального центра.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Также Ольга Любимова пообещала вернуть «Дом губернатора» - всем известный, как каверинская библиотека, где завершаются работы по реконструкции, в региональную собственность. Кроме того, министр культуры рассмотрит проект по обустройству здания Псковского областного театра кукол в новом здании в историческом центре города и выделению на это 700 миллионов рублей. Председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева отметила, что в перспективе вокруг «Таблетки» появится не только театр кукол, но и музей, и пространство, где можно проводить мастер-классы по изготовлению кукол. Ожидается, что это будет не просто театр кукол, а крупный многофункциональный молодежный центр.

А что у вас? А у нас…

Также Жанна Малышева представила министру культуры модельный автоклуб на базе автобуса ПАЗ. По ее словам, такие клубы на колесах планируется приобрести в течение трёх лет. Общая сумма затрат составит 108 миллионов рублей. Малышева уточнила, что это будет не просто сцена на колесах, а целый сценический комплекс, в котором можно перевозить до 15 артистов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Министр культуры посетила областную универсальную научную библиотеку, которая открылась после масштабной реконструкции. Ольга Любимова осмотрела обновленные помещения и ознакомилась с современным оборудованием. Министр культуры осталась довольна, отметив усилия региона по развитию учреждения, в том числе в части сохранения книжного фонда и создания комфортных условий для читателей и сотрудников. Директор библиотеки Вера Павлова рассказала, что на базе библиотеки открыт региональный центр Президентской библиотеки, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. «В учреждении появился издательский комплекс и в скором времени появится лаборатория-обсервация по восстановлению периодики. Единственная в России», – добавила Вера Павлова.

Что случилось с театром?

На встрече с представителями труппы Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина в Пскове министр культуры поддержала проект объединения театра с петербургским Александринским театром. Ольга Любимова особо подчеркнула, что решение о федерализации театра было тщательно проработано с Союзом театральных деятелей России, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Встрече в Пскове предшествовало совещание в министерстве культуры.

«Мы несколько раз проговорили всё за и против, сложности. И единогласно приняли решение, что объединение пойдёт псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция министерства культуры. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьёзный путь вместе!», - отметила министр культуры и поздравила участников встречи с этим важным событием.

Художественный руководитель Дмитрий Месхиев поблагодарил министра культуры, губернатора региона, театральное сообщество за помощь и поддержку театра. «Нашу инициативу поддержал губернатор Михаил Ведерников, мы провели колоссальную работу. Без него ничего бы не получилось. Мы не только становимся федеральным театром, а будем работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным. Это один из столпов нашей театральной жизни», – подчеркнул он.

Две выставки и одно решение



Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова

Фото: Дарья Хваткова







Ольга Любимова побывала и на открытии выставки «Собор церковного искусства Пскова» в музейном комплексе «Двор Постникова», где оценила более 200 уникальных экспонатов, многие из которых хранятся в российских и псковских монастырях, храмах и частных коллекциях. Министр культуры посетила также выставку «Три века Двора Постниковых», на которой пообещала, что храм Успения в Мелетово в скором времени реконструируют. Ольга Любимова пожелала удачи настоятелям храма и отметила, что ей очень понравилось. «Я очень люблю иконопись», – добавила она.

Итоги или спасибо за поддержку

В закрытом для прессы режиме стостялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министр культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. На ней они рассмотрели возможные перспективы взаимодействия, обсудили новые проекты и реализацию в регионе национального проекта «Культура». Губернатор поблагодарил руководителя министерства за системную и регулярную поддержку, которая оказывается региону по ключевым направлениям. Он обратил внимание, что на территории области более 4 тысяч объектов культурного наследия, поэтому конструктивное сотрудничество региона с ведомством сложно переоценить. Ольга Любимова обратила внимание, что в должности министра прибыла в регион впервые, хотя раньше приезжала сюда неоднократно. Министр культуры обратила особое внимание, что в области готовы прибыть и активно работать волонтеры культуры из разных субъектов, в том числе получая уникальный опыт у реставраторов. «Ваш край – сердце реставрационной деятельности. Это направление важно и дорого для министерства культуры. Это наш общий путь и общее дело», – заметила она.

Губернатор Псковской области обратил внимание, что финансирование по реализации национального проекта «Культура» в 2020 году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Кассовое освоение составляет более 77%. «Мы дорожим вашей поддержкой и со своей стороны стараемся держать взятые на себя обязательства», – заметил Михаил Ведерников.

Во время обсуждения глава региона и министр уделили особое внимание обсуждению направлений и проектов, для реализации которых важна поддержка федерального центра: восстановление усадьбы Родзянко, реконструкция здания Псковского областного театра кукол и реставрация «Дома губернатора». Они также возможность реконструкции Покровской башни.

В результате стороны обсудили детали реализации данных проектов, а также договорились о продолжении плодотворной совместной работы. Ольга Любимова пообещала, что все обозначенные вопросы будут рассмотрены и тщательно изучены, и ведомство окажет региону необходимую поддержку. «Работаем вместе», - заключила Ольга Любимова, обращаясь к губернатору.