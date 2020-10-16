Скорая помощь скорой помощи - интервью с Денисом Сачковым

16:02, 20 октября 2020, ПАИ

Сколько еще кадров должна принять скорая помощь в Псковской области, чтобы ушел кадровый голод, почему «буханка» лучше «Форда», чем отличается экстренная помощь от неотложной, сколько времени должна ехать на вызов карета скорой помощи, почему форма медиков синяя? Ответы на эти и другие вопросы получил автор проекта ПАИ-live «На ходу» Александр Машкарин, беседуя с главным врачом станции скорой помощи Псковской области Денисом Сачковым.

Спасительное общежитие

– Денис Юрьевич, я вас поздравляю. Еще не сотый день работы в новой должности?

– Нет, только полтора месяца.

– Полтора месяца тоже срок на самом деле. Банальный вопрос: какие первые впечатления?

– Учреждения станции скорой помощи, как и остальные в области, я знаю давно, учитывая, что я долгое время отработал в комитете здравоохранении и жизнь этих учреждений знаю. Но когда мы вникли глубже, конечно, начались огромные проблемы, которые не были видны на уровне комитета. Это проблемы с заработной платой, с оснащением центральной станции, постов скорой помощи. Проблем много, постепенно будем решать.

– Есть проблемы, которые пока не понятно, как решать? Многие говорят, что регион не может повысить зарплату врачам, потому что есть определенные ограничения, связанные с федеральным уровнем.

– Самая главная проблема станции скорой помощи, как и всех учреждений Псковской области, да и учреждений, наверное, большинства субъектов Российской Федерации, – это проблема кадрового дефицита. На станции она резко выражена и в Пскове, и на постах в районах. Единственный пост, который полностью обеспечен кадрами (теперь это уже подстанция скорой помощи), – в Великих Луках. Там проблем нет, и я это связываю с оптимальной работой Великолукского медицинского колледжа, с правильной профориентацией: вот оно, кадровое обеспечение.

– В Пскове тоже есть медицинский колледж.

– Медицинский колледж в Пскове не обладал своим общежитием, поэтому набор детей из районов области был крайне низок: не каждый житель деревни может снять квартиру в Пскове для того, чтобы выучить своего ребенка. Общежитие появилось, надеемся на увеличение количества бюджетных мест и будем сами заниматься профориентацией, привлечением фельдшеров для работы в скорой помощи. С врачами все гораздо сложнее, но это тоже наша зона ответственности. Я буду сам совместно с отделом кадров станции выезжать в высшие учебные заведения: это и Санкт-Петербург, и Новгород, и Тверь, и Смоленск – и проводить профориентационную работу. Это будет непросто, потому что в силу закона о медицинском образовании в скорой помощи имеет право работать только врач с сертификатом скорой помощи, а это двухлетняя ординатура. Поэтому профориентацию студента нужно проводить изначально, может быть, даже начиная с первого курса и заканчивая шестым курсом, чтобы потом дети шли в ординатуру.

– А чем вы можете привлечь потенциальных сотрудников скорой помощи для работы в Псковской области?

– Привлечь можем только выплатами в рамках социальной поддержки. Это выплаты и врачам, и фельдшерам. На селе это программа «Земский фельдшер», она также распространяется на фельдшеров скорой помощи. Будем надеяться на сотрудничество с комитетом, на помощь губернатора. Основное, чем можно привлечь любого врача, – это жилье. Я надеюсь, что этот вопрос мы будем постепенно решать.

– Сколько медиков сейчас не хватает в системе станции скорой помощи?

– Порядка трехсот человек.

– Из скольки?

– Ну, это не совсем медики. Общее количество людей, работающих в выездных бригадах, – это и фельдшеры, и медицинские сестры, и врачи, и водители скорой помощи, то есть немедицинский персонал составляет порядка восьмисот человек. Нормативное количество, которое нужно, которое мы должны выпустить сегодня на линию, – это порядка 1000-1100 человек, медиков из них ровно половина, например: 150 человек – это медицинский персонал, 150 – это водительский персонал.

«Буханка» – лидер

– Кадровый дефицит – проблема не новая. С медицинской техникой как сейчас обстоят дела? Мы помним, как сюда приходил Михаил Юрьевич и оснащал…

– Да, очень хорошо на сегодняшний день оснащен и центральный пост, и районные посты, и Великие Луки. За последние три года мы получили за счет средств федерального бюджета (это были целевые поставки в рамках постановления правительства) порядка 100 автомобилей. В этом году мы уже получили десять реанимобилей и в ближайшее время получим еще 15 автомобилей класса B скорой помощи.

– Новая партия?

– Новая партия.

– Каков возраст самой старой машины скорой помощи, которая сейчас используется на линии?

– На сегодняшний день самая старая – это машина 2013 года. Эти машины были получены областью в рамках программы профилактики дорожного травматизма: это федеральная программа, и за счет средств областного бюджета были приобретены автомобили в Псков и Великие Луки. Это было в 2013 году. С 2013 до 2017 год был некий провал, машины не поставлялись из федерации и не покупались областью. С 2017 года провал начал нивелироваться, и на сегодняшний день после получения партии машин автомобилей 2013 года на линии останется несколько десятков.

– Правильно я понимаю, что фактически после запуска нацпроектов финансирование с федерального уровня резко увеличилось, что позволяет нормально оснащать скорую помощь, и не только ее?

– Да, это действительно так. Но определенную роль играет и губернатор области. Он обращает внимание на скорую помощь и делает все, чтобы Псковская область получила в каждую партию чуть более машин, чем соседний регион.

– Лобби губернатора у нас хорошее, действительно. У медиков, у водителей есть какая-то любимая марка кареты скорой помощи?

– Нет, такого нет. Здесь больше водители-профессионалы, они оценивают дорожные условия. Если это машина Ford, мы прекрасно понимаем, что ни в одном районе области эта машина не доедет до той деревне, в которую сегодня и сейчас нужна бригада. Минздрав спрашивает, какого класса и какой проходимости машины нам нужны, и для использования на селе мы заказываем обычно автомобили марки УАЗ: это надежные, проходимые машины.

– «Буханка»?

– «Буханка», или «Патриот», как сейчас это принято называть. «Буханка» более проходима. На самом деле этот автомобиль незаменим с 50-х годов. Последнее время в поставках стали появляться полноприводные машины марки ГАЗ. Эти машины тоже мы отдаем на село. Но все равно «Буханку» пока еще никто не заменил.

…По одежке

– Денис Юрьевич, не так давно, когда губернатор здесь был, говорилось в том числе о том, что медики получат новую форму, что уже есть новая эмблема у станции скорой помощи и теперь дело за обмундированием. Как с этим обстоит дело?

– То, что поручил губернатор, реализовано, аукцион и мероприятия проведены, поставщик определен. Первая партия комплектов форм состоит из нескольких деталей: это брюки, куртка, утепленная жилетка. Часть деталей мы уже получили с новыми эмблемами, и я надеюсь, что мы сегодня начнем выдавать их на посты для того, чтобы, вручая машины, сразу людям вручили и формы.

– Вам самим нравится?

– Главное, чтоб людям нравилось. А людям нравится. Запуская торги, привлекая потенциальных поставщиков, мы просили от них экземпляры одежды, и эти экземпляры показывали непосредственно тем, кто будет в них работать. Они сами вносили коррективы.

– То есть по большому счету ваши коллеги выбирали, что будут носить?

– Конечно.

– Какой цвет?

– Синий, как и положено.

– Это специальный корпоративный цвет скорой или это положено какими-то нормативными актами?

– Так нравится людям. Я, естественно, спрашивал у людей, какого цвета одежду они бы хотели. Отвечают так: менее маркий – проще в работе.

– Какие еще хорошие сюрпризы своим коллегам вы готовите?

– Плохих сюрпризов мы не можем готовить. Для людей, которые работают на передовой, должно быть все только самое хорошее: машины, форма. Есть некий люфт от выделенных денег по итогам проведенных аукционов, я думаю, что мы еще что-то докупим. Я непосредственно спрашиваю мнение работников, чего бы они хотели. Они озвучили, мы реализуем – пригласим, покажем.

– А то какой же это сюрприз?

– Конечно.

Меньше паники

– Как сейчас обстоит дело с выездами на так называемый ковид?

– Все это называется медицинской эвакуацией. Этот термин прописан в приказе Минздрава: медицинская эвакуация – это доставка пациента, который требует медицинского сопровождения именно в ту точку, где здесь и сейчас ему должна быть оказана помощь. Поэтому медицинская эвакуация пациентов с коронавирусной инфекцией происходит либо по направлению участкового врача поликлиники, который видит и оценивает сегодняшнее состояние пациента, либо, если это первоначальный выезд бригады скорой помощи, непосредственно фельдшер или врач скорой помощи оценивает состояние по критериям, которые изложены во временных методических рекомендациях, и принимают решение об оставлении дома, соответственно, передав информацию в поликлинику для того, чтобы пришел участковый врач и продолжил дальше лечение, либо при сопоставлении определенных критериев срочная госпитализация и доставка в стационар.

– Как псковичи реагируют на то, что у них ковид и надо ехать на госпитализацию? По весне в интернете была масса таких кадров (не из Псковской области), когда люди паниковали и приезд такой бригады воспринимался как ЧП. Как сейчас?

– Сейчас стало проще. Действительно, с первыми пациентами с коронавирусной инфекцией была паника даже у соседей, проживающих в том же самом доме. Сейчас все относятся к этому более-менее спокойно. Да, приехала бригада, люди одеты, значит, что-то не так. [Звук вызова.] Вот видите, в режиме онлайн у нас бригады уходят на вызовы. Одна из функций моей работы: я слышу, какая бригада уходит на вызов, и вижу на экране своего монитора, какая бригада в каком районе пошла к какому пациенту. Я вижу онлайн всю область здесь и сейчас.

– Когда вы видите, что машина долго стоит на одном месте, что вы делаете?

– А такого не бывает. Машина долго стоять на одном месте может, только когда нет вызовов. К нашему великому сожалению, вызовов очень много. Это вызовы, которые были и раньше: острые патологии, внезапные заболевания, хронические патологии, что не является вообще функционалом скорой помощи, это функционал поликлиники. Ну и прибавились вызовы с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Соответственно, вызовов стало больше.

– В процентном соотношении сколько?

– Процентов на 30.

– По сравнению с каким периодом?

– По сравнению с прошлым, позапрошлым годом. Мы оцениваем год. Сопоставлять очень сложно. Учитывая, что станция стала объединенной только с 1 декабря прошлого года, я могу сравнивать показатели только по центральной подстанции. Данных о том, какой пост сколько вызовов и в каком направлении совершил, на сегодняшний день есть, но их никто не обобщал. Поэтому будем отталкиваться от 1 декабря прошлого года – от момента объединения: оттуда и пойдет статистика.

Надзор за надзором

– По поводу модернизации системы скорой помощи Псковской области: какие первоочередные шаги предстоит сделать?

– Первоочередные шаги же сделаны. Во-первых, все посты присоединены к псковской станции, они стали единым юридическим лицом – это был первый шаг. Второй шаг – это централизация вызовов. Значит, на сегодняшний день, диспетчерские по приему вызовов находятся в Пскове и в Великих Луках. В Великих Луках диспетчерская в мини-формате и принимает вызовы непосредственно из города, из Великолукского, Новосокольнического и Куньинского районов. Все остальные вызовы из области поступают в Псков, именно в это здание – в центральную диспетчерскую.

– Сколько вызовов в день обслуживает один ваш диспетчер? Подозреваю, что очень много.

– Здесь правильно говорить не «вызовов». Диспетчеру поступают звонки с целью посоветоваться, что-то спросить.

– Звонят даже так?

– Звонят даже так. Ежедневно я получаю сводку за прошедшие сутки от старшего врача: старший врач здесь дежурит круглосуточно. За прошедшие сутки, за вчерашний день звонков на станцию было более 1000.

– Со всей области?

– Со всей области. Непосредственно на вызовы из этой тысячи перешло 660 звонков. Да, 660 выездов совершили бригады скорой помощи по области за сутки.

– Как реагируют ваши коллеги, когда бабушка звонит посоветоваться?

– Реагируют спокойно, у нас работа такая. Проще диспетчеру посоветовать и передать информацию в поликлинику, чем нерационально использовать выездной персонал, который нужен где-то в другом месте и на другом заболевании.

– У вас есть служба, которая следит за корректностью диалога диспетчера с пациентом?

– Диспетчерская иерархия построена таким образом: есть диспетчер приема вызовов, есть диспетчер направления. Звонивший человек попадает к диспетчеру по приему вызовов. За всем этим процессом наблюдает диспетчер направления. Как только закончился вызов, разговор, информация-карточка перебрасывается на компьютер диспетчера направления, и он, услышав диалог, видя карточку и видя свободные машины, направляет туда ближайшую бригаду. Дополнительно за всем этим следит еще старший врач.

– Надзор за надзором.

– И все равно бывает некорректное общение как с одной, так и с другой стороны.

– Как быстро должна приезжать скорая в городе и сельской местности?

– Временной люфт также определен приказами Минздрава. Есть понятие вызовов скорой помощи в экстренной форме и в неотложной форме. К вызовам экстренной формы относятся вызовы скорой помощи с угрожающим жизни состоянием пациента. Это и аварии, и суицидные попытки – все, от чего человек может умереть в ближайшее время. И здесь временной интервал, регламентированный приказом, составляет 20 минут. Это для города. Территориальной федеральной программой государственных гарантий предусмотрено право субъектов варьировать время обслуживания вызовов на селе – именно вызовов в экстренной форме. Для Псковской области это очень актуально: здесь 8,5 тысячи населенных пунктов. Понятно, что в каждом населенном пункте мы не можем разместить скорую помощь. И здесь время доезда может варьироваться до 40 минут. Все вызовы в неотложной форме (а это повышение артериального давления, ушибленная вчера спина, подвернутая вчера нога) регламентируются уже двухчасовым интервалом времени.