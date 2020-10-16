Алексей Кузьмин встретился с вновь избранными главами великолукских сельских поселений

19:40, 20 октября 2020, ПАИ

20 октября исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин провел еженедельное рабочее совещание с вновь избранными главами сельских поселений, пишет районная газета «Наш путь».

«Мы – одна команда, и цели у нас общие – обеспечение высокого уровня жизни наших жителей, развитие района, его благоустройство», — подчеркнул Алексей Кузьмин. Он добавил, что главы волостей – это те люди, которые всегда держат руку на пульсе событий, находятся в непосредственном контакте с жителями населенных пунктов и знают проблемные точки района не понаслышке.

В конце рабочей встречи исполняющий полномочия главы Великолукского района поздравил Любовь Никифорову, Ольгу Васягину, Любовь Богатыреву и Елену Демьянчук с вступлением в должности, вручил цветы и пожелал терпения, упорства, энтузиазма и самоотдачи.

«Во многом именно благодаря вашей оперативности и отзывчивости многие проблемы решаются на местах. А те проблемы, которые решать на местах не получается, будем прорабатывать сообща», – заключил Алексей Кузьмин.