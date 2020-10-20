Сгнивший труп мужчины обнаружили следователи в квартире на улице Юбилейной в Пскове

19:47, 20 октября 2020, ПАИ

Следователи устанавливают родственников мужчины, труп которого обнаружен 19 октября в одной из квартир на седьмом этаже дома 58 по улице Юбилейной в Пскове.

О происшествии стало известно, когда жильцы с девятого этажа почувствовали резкий и неприятный запах, вызванный гнилостными изменениями трупа.

«Сейчас этим происшествием занимаются следователи, а к жильцам соседних с квартирой покойника этажей, обоняние которых в период пандемии трупный запах не потревожил, могут закономерно возникнуть вопросы со стороны других компетентных служб», - отметили в СУ СК РФ по Псковской области.