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Происшествия

Сгнивший труп мужчины обнаружили следователи в квартире на улице Юбилейной в Пскове

Следователи устанавливают родственников мужчины, труп которого обнаружен 19 октября в одной из квартир на седьмом этаже дома 58 по улице Юбилейной в Пскове.

О происшествии стало известно, когда жильцы с девятого этажа почувствовали резкий и неприятный запах, вызванный гнилостными изменениями трупа.

«Сейчас этим происшествием занимаются следователи, а к жильцам соседних с квартирой покойника этажей, обоняние которых в период пандемии трупный запах не потревожил, могут закономерно возникнуть вопросы со стороны других компетентных служб», - отметили в СУ СК РФ по Псковской области.

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