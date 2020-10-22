Пациентов на ИВЛ в Псковской области нет – Марина Гаращенко

11:24, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области нет пациентов на ИВЛ. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время селекторного совещания с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пациентов на ИВЛ сегодня нет, - рассказала Марина Гаращенко. – 110 человек лежат с кислородной поддержкой».

Всего в Псковскую городскую больницу было госпитализировано 250 человек, 150 из которых с коронавирусной инфекцией, а 122 – с коронавирусной пневмонией, 100 – с внебольничной пневмонией.

В Псковской областной клинической больнице находятся 282 человека, из них 138 – с коронавирусом, 112 – с коронавирусной пневмонией.

«На аппаратах ИВЛ там тоже никого нет, - отметила Гаращенко. – Это хороший показатель, сегодня мы уже умеем адекватно вести пациентов, не доходя до жестких методов терапии».

Ранее сообщалось, что 114 детей лечатся от коронавируса в Псковской области.