114 детей лечатся от коронавируса в Псковской области

11:16, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковской области от коронавируса лечатся 114 детей. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время селекторного совещания с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в регионе лечатся от коронавируса 114 детей. Четыре ребенка проходят лечение в медицинском учреждении, остальные – амбулаторно. В Псковской области 60% коек занято для пациентов с COVID-19.