Надежда Рагозина призвала псковских врачей к балансу между госпитализацией и риском неоказания помощи

11:41, 22 октября 2020, ПАИ

К балансу между госпитализацией и риском неоказания медпомощи призвала псковских врачей заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области. Об этом с совещания 22 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что плановая госпитализация должна быть обоснованной, а не проводиться по принципу «я привык, я должен раз в году ложиться в больницу».

«Здесь есть риск двух крайностей: прикрыть плановую госпитализацию совсем или открыть все шлюзы, что чревато возникновением очагов. Избыточной госпитализации быть не должно, я призываю к взвешенному подходу. Нужно соблюсти баланс между риском инфицирования в стенах медицинских организации и риском неоказания медпомощи. В каждом случае решение должно приниматься индивидуально», - отметила Надежда Рагозина.