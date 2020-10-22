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Общество

Надежда Рагозина призвала псковских врачей к балансу между госпитализацией и риском неоказания помощи

К балансу между госпитализацией и риском неоказания медпомощи призвала псковских врачей заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области. Об этом с совещания 22 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что плановая госпитализация должна быть обоснованной, а не проводиться по принципу «я привык, я должен раз в году ложиться в  больницу».

«Здесь есть риск двух крайностей: прикрыть плановую госпитализацию совсем или открыть все шлюзы, что чревато возникновением очагов. Избыточной госпитализации быть не должно, я призываю к взвешенному подходу. Нужно соблюсти баланс между риском инфицирования в стенах медицинских организации и риском неоказания медпомощи. В каждом случае решение должно приниматься индивидуально», - отметила Надежда Рагозина.

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