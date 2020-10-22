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«Вакцина капризная»: Четыре жителя Псковской области привились от коронавируса

22 октября четыре жителя Псковской области привились от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Среди них - медицинские сотрудники Псковской городской поликлиники. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила главврач медучреждения Галина Неваленная. 

В регион поступила первая партия из 42 доз вакцины.

«Вакцина капризна в эксплуатации. Например, перед введением нам пришлось ее разморозить, так как она должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов, - уточнила Неваленная. - Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» в обязательном порядке хранится в специальном холодильнике, где поддерживается нужная температура. Трясти жидкость нельзя, кроме того, размораживаться состав должен только в особом термоконтейнере в течение 5-7 минут и использоваться не позднее 30 минут после размораживания».

Каждый привитый от COVID-19 получает возможность вести дневник на портале госуслуг, где может записывать свое ежедневное самочувствие. Также будет действовать телефон горячей линии, с помощью которой можно получить консультацию специалиста.

«Сейчас нам нужно отработать все рабочие моменты, и, так как легче отследить медиков и они находятся в большей зоне риска, прививаем пока только их», - пояснила Галина Неваленная.

Прививку не делают тем, кто уже перенес коронавирус (в любой форме), а также пациентам младше 18 лет. Чтобы проверить, есть ли у человека антитела от COVID-19, кровь из вены заранее берут на анализ, если антител нет, прививка будет сделана. 

«Сначала вводится первый компонент, а через три недели - второй компонент. Это будет касаться второй партии вакцины, которую мы ожидаем в ближайшее время. В этом особенность этого препарата. Нынешняя партия однофазная, то есть повторная вакцинация производиться не будет. В течение 30 минут после введения вакцины пациенты должны находиться в кабинете, потому что у них может появиться некоторый дискомфорт в месте инъекции, легкое недомогание и повышение температуры», - добавила Неваленная.

 

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