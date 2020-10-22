0
15:34
Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
14:56
Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске
14:13
До +13 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
14:04
Спорт в пандемию – ПАИ-live с Еленой Чернышовой
13:29
Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами
13:03
Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом
12:52
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Еще новости
Общество

Еще 500 вакцин от коронавируса поступит в Псковскую область

В Псковскую область поступит в скором времени еще 500 вакцин от коронавируса. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на первой вакцинации от COVID-19 в регионе 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Галины Неваленной, перед тем как сделать прививку, пациенту измеряют температуру. Планируется привить всех, кто подходит под показатели вакцинации.

«Нужно, чтобы перед прививкой какое-то время не было ОРЗ», - сказала Неваленная.

Ранее сообщалось, что 22 октября четыре жителя Псковской области привились от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Среди них - медицинские сотрудники Псковской городской поликлиники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
22 октября 2020
Псковичка поделилась ощущениями после прививки от коронавируса
Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске
22 октября 2020
Трактор получила в подарок от немецкого спонсора школа-интернат в Красногородске
До +13 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
22 октября 2020
До +13 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
Спорт в пандемию – ПАИ-live с Еленой Чернышовой
22 октября 2020
Спорт в пандемию – ПАИ-live с Еленой Чернышовой
Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами
22 октября 2020
Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами
Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом
22 октября 2020
Марина Гаращенко: В Псковской области растет заболеваемость коронавирусом
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
22 октября 2020
О плановой медицинской помощи в Псковской области в период пандемии – ПАИ-live c Мариной Гаращенко
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг
22 октября 2020
Росреестр рассказал псковичам о цифровизации своих услуг

Идет загрузка...