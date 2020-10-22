Еще 500 вакцин от коронавируса поступит в Псковскую область

15:31, 22 октября 2020, ПАИ

В Псковскую область поступит в скором времени еще 500 вакцин от коронавируса. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на первой вакцинации от COVID-19 в регионе 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Галины Неваленной, перед тем как сделать прививку, пациенту измеряют температуру. Планируется привить всех, кто подходит под показатели вакцинации.

«Нужно, чтобы перед прививкой какое-то время не было ОРЗ», - сказала Неваленная.

Ранее сообщалось, что 22 октября четыре жителя Псковской области привились от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Среди них - медицинские сотрудники Псковской городской поликлиники.