СМИ региона активно используют внедренные госмедиахолдингом форматы – Антон Сергеев

16:14, 30 декабря 2020, ПАИ

Средства массовой информации Псковской области используют форматы, внедренные государственным медиахолдингом на своих площадках, сообщил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 30 декабря.

По словам Сергеева, этому способствовали несколько факторов. Первый из которых — организационный. Он связан с тем, что районные газеты стали более активно вовлекаться в общую канву работы медиахолдинга. Сейчас районные газеты и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг, работают как единый организм.

«Многие другие СМИ региона очень часто ссылаются на сообщения районных газет в социальных сетях, при этом районки – на самом деле это все медиахолдинг. СМИ понимают, что негоже ссылаться на ПАИ, поэтому ссылаются на районные газеты. Это показатель того, что именно сеть работает более качественно», - отметил Антон Сергеев.

Во-вторых, по словам советника губернатора, целый ряд форматов, которые появились в медиахолдинге в этом году, дали толчок к тому, что многие средства информации в регионе стали их подхватывать и реализовывать.

«ПАИ по весне запустило прямые трансляции и стало первым делать буквенные трансляции в Telegram-канале - маленькие короткие сообщения, а сейчас это делают все. Я смотрю, что у других СМИ появились опросники и другие форматы. А первыми, надо признать, тоже начали делать в медиахолдинге. Собственно, Дмитрий Коновалов делает прекрасные сюжеты, которые берут федеральные телеканалы. Это тоже важная составляющая», - привел примеры Сергеев.

Отметим, госмедиахолдинг в последние два года был заметно реформирован. Сейчас он показывает высокие результаты по росту и охвату аудитории. Недельная аудитория всех медиа госхолдинга около 200 тысяч читателей, а месячные просмотры уже перевалили за 6,5 млн. В состав госмедиахолдинга входят: ПАИ, издание «Псковская правда», «АиФ», «Комсомольская правда - Псков», а также районные газеты.