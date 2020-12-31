Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе, где на дороге перевернулся автомобиль

16:03, 31 декабря 2020, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе, где на дороге перевернулся автомобиль KIA.

Дорожная авария случилась на выезде из Дно. За рулём автомобиля находилась девушка. Ей стало плохо, в результате чего она не справилась с управлением автомобиля. Машина перевернулась.

Очевидцы ДТП вытащили девушку из перевернувшегося автомобиля. На месте дорожной аварии работали сотрудники полиции, МЧС и скорая медицинская помощь.

Девушке оказали первую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.