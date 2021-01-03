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Жительница Пскова пыталась украсть алкоголь из магазина

Алкоголь пыталась украсть из магазина жительница Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

2 января около 20:00 в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 42-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассу спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции.

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