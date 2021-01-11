За серию наркопреступлений осудили 22-летнего великолучанина

15:15, 11 января 2021, ПАИ

22-летнего великолучанина осудили за серию наркопреступлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В 2018 году осужденный в составе преступного сообщества с использованием интернет-сайта и связанных с ним программ в одном из мессенджеров осуществлял на территории Великих Лук незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, помещая их в тайники. Всего на территории города им было размещено 11 закладок.

Он же признан виновным в хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере в собственном гараже, расположенном в Великолукском районе, а также вовлечении своей несовершеннолетней девушки в незаконный оборот наркотиков.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта применена правовая норма о досудебном соглашении о сотрудничестве. В результате им изобличены трое подельников, раскрыты дополнительные эпизоды преступлений, данными о которых следствие не располагало.

За совершение шести преступлений приговором Великолукского районного суда виновному назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении троих подельников осужденного рассматривается в общем порядке в Великолукском городском суде.