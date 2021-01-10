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Экономика

Самые выгодные способы инвестировать во время пандемии назвали эксперты

В 2020 году самыми выгодными для розничных инвесторов оказались биткойн, золото и акции зарубежных компаний. Об этом свидетельствуют данные рейтинга международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет газета «Известия».

Те, кто приобрел криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые дни января 2020-го, к концу декабря могли получить 354 тыс. рублей или 354% прибыли. Выбравшие золото — 43 тыс. рублей или 43%. 100 тысяч рублей вложений в иностранные акции принесли 41 тыс. или 41% прибыли.

Держатели наличных сбережений в валюте также неплохо заработали — тот, кто в начале года купил евро, к его завершению за счет разницы курсов получил 32 тыс. (32%) прибыли. А приобретение долларов принесло 19,9 тыс. рублей или 19,9%. Чтобы увеличить доходность, можно было положить средства на депозит в банке: по подсчетам экспертов, по вкладам в долларах дополнительная прибыль составила 2,37 тыс. рублей (2,3%), а по депозитам в евро — 250 рублей (0,2%).

Самым невыгодным в 2020 году оказался рублевый депозит. Положив в банк 100 тыс. рублей в начале года, к его завершению можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. рублей. В дальнейшем средний процент по вкладам еще больше упал — с 7,3% до 4,46%.

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