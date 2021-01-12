Гараж с автомобилем сгорели в Гдовском районе

09:15, 12 января 2021, ПАИ

В Гдовском районе сгорели гараж с автомобилем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

11 января в 13:28 в деревне Черма Гдовского района сгорели гараж и автомобиль ВАЗ-2115. Причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом, баню и хозяйственную постройку.

В этот же день в 15:58 в Великих Луках на улице Либкнехта на контейнерной площадке загорелся контейнер. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 16:25 в деревне Партизанская Гдовского района в нежилом доме сгорела кровля по всей площади и хозяйственная постройка. В еще одной хозяйственной постройке сгорела кровля по всей площади. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 19:20 в Великих Луках на улице Винатовского в нежилом доме сгорела кровля по всей площади. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены баня и хозяйственная постройка.