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Экономика

660 тысяч задолжал Порховский релейный завод по налогам и сборам

Прокуратура требует от АО «Порховский релейный завод» погасить задолженность по налогам и сборам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что организация имеет задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пени и штрафам за период с 2019 по 2020 год в размере более 660 тыс. рублей.

В этой связи прокуратура Порховского района внесла в адрес директора юридического лица представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

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