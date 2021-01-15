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Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России

Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России, пишет ТАСС.

Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать композицию «Катюша» вместо гимна РФ на двух ближайших Олимпиадах. Эту просьбу должен рассмотреть исполком ОКР, а затем и Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Россияне могут выбрать любое подходящее музыкальное сопровождение, в том числе ассоциирующееся со страной. Но композиция должна быть согласована ОКР с МОК.

«У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше». Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России», - сказала председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

«МОК принял к сведению решение CAS. Теперь мы будем тщательно оценивать это решение и его последствия для соревнований в рамках олимпийского движения. В этой связи МОК проведет консультации с международными федерациями и Международным паралимпийским комитетом (МПК) с целью выработки последовательного подхода к реализации этого решения», - сообщили в пресс-службе МОК.

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