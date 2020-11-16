Пропавшего в праздники 31-летнего мужчину ищут в Опочке

16:40, 15 января 2021, ПАИ

В Опочке ищут пропавшего неделю назад 31-летнего Дмитрия Головина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

С 8 января 2021 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы пропавшего: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, темно-серые кроссовки, черную шапку.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 8(800)70054 52 или 112.