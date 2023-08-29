60-летний мужчина пропал в Пскове

19:01, 29 августа 2023, ПАИ

60-летний Андрей Ситников пропал в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 13 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Был одет в серую ветровку, тёмные спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Ситникова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.