61-летний пенсионер пропал в Псковской области

18:37, 28 августа 2023, ПАИ

61-летний Михаил Васильев пропал в деревне Лютые Болоты Порховского района Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

27 августа он ушёл в лес и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые. Во что был одет, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила Васильева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.