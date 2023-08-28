61-летний пенсионер пропал в Псковской области
61-летний Михаил Васильев пропал в деревне Лютые Болоты Порховского района Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
27 августа он ушёл в лес и не вернулся.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые. Во что был одет, неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила Васильева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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