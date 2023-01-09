В Псковском районе пропала женщина

18:23, 09 января 2023, ПАИ

Псковский поисковый отряд LizaAlert разыскивает Войцехович (Кузьменкову) Татьяну Карповну, 61 год, из деревни Черёха, Псковский р-н, Псковская обл.

7 января 2023 года вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы тёмно-каштанвого цвета.

Была отдета в чёрную куртку, чёрные штаны, серые ботинки и чёрную шапку. При себе может иметь тёмно-зелёную сумку через плечо.

Всех, кто знает о месторасположении этой женщины или видел её, прсят позвонить по телефонам 8(800) 700- 54-52 или 112