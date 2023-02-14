В Пскове пропала пенсионерка Галина Архипова

22:28, 14 февраля 2023, ПАИ

В Пскове разыскивают 87-летнюю Архипову Галину Николаевну. По сообщению координаторов региональной поисковой организации LizaAlert, женщина 13 февраля 2023 года вышла из дома и пропала.

Приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза зелёные. Была одета в чёрно-белую с розовым куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки и бордовую шапку.

Просьба ко всем, кто видел эту женщину или обладает информацией о её местонахождении, позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.