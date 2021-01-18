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78-летний пскович убил супругу лопатой

78-летний житель Пскова убил свою супругу лопатой, сообщили в городской прокуратуре.

В ночь на 26 июня 2020 года между подозреваемым и его супругой на улице Советской Армии произошел конфликт на бытовой почве. Пожилой мужчина нанёс своей супруге многочисленные удары совковой лопатой в голову, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В момент совершения преступления мужчина был невменяем. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.

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