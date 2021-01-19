Спартакиада учащихся стартует в Псковской области в феврале
В феврале в Псковской области стартует 13-я Спартакиада учащихся, сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре спортивной подготовки.
Пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, самбо, кроссу, легкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, мини-футболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам. В различных дисциплинах примут участие жители региона 2004-2008 годов рождения.
Спартакиада продлится по май 2021 года. Зональные соревнования начнутся в феврале.
Напомним, 15 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий.