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Спорт

Спартакиада учащихся стартует в Псковской области в феврале

В феврале в Псковской области стартует 13-я Спартакиада учащихся, сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре спортивной подготовки.

Пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, самбо, кроссу, легкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, мини-футболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам. В различных дисциплинах примут участие жители региона 2004-2008 годов рождения.

Спартакиада продлится по май 2021 года. Зональные соревнования начнутся в феврале.

Напомним, 15 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

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