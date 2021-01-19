В России вырос спрос на коммерческие помещения

07:34, 20 января 2021, ПАИ

В 2020 году России отмечается массовая скупка коммерческих площадей, сообщает газета «Известия».

По данным участников рынка недвижимости, небольшие торговые помещения (60-90 кв. м) на первых этажах домов стали покупать чаще на 25-30%, спрос на маленькие офисы (30-50 кв. м) вырос на 10-15%. При этом помещения стрит-ритейла часто покупают обычные люди, в том числе пенсионеры и молодежь.

Эксперты отмечают, что коммерческая недвижимость стала более доступной для массового покупателя, увеличилось количество бюджетных вариантов.

На 13% увеличилось число просмотров объявлений выставленных на продажу коммерческих помещений на первых этажах домов в крупных городах. Спрос на них выше в среднем на 16%, чем годом ранее.

Специалисты связывают тенденцию не только со стоимостью коммерческих помещений, но и с тем, что из-за увеличения цен на квартиры доходы от их сдачи в аренду стали менее привлекательными.