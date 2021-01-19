0
22:24
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
10:06
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
14:53
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
18:13
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
17:05
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Еще новости
Экономика

В России вырос спрос на коммерческие помещения

В 2020 году России отмечается массовая скупка коммерческих площадей, сообщает газета «Известия».

По данным участников рынка недвижимости, небольшие торговые помещения (60-90 кв. м) на первых этажах домов стали покупать чаще на 25-30%, спрос на маленькие офисы (30-50 кв. м) вырос на 10-15%. При этом помещения стрит-ритейла часто покупают обычные люди, в том числе пенсионеры и молодежь.

Эксперты отмечают, что коммерческая недвижимость стала более доступной для массового покупателя, увеличилось количество бюджетных вариантов.

На 13% увеличилось число просмотров объявлений выставленных на продажу коммерческих помещений на первых этажах домов в крупных городах. Спрос на них выше в среднем на 16%, чем годом ранее.

Специалисты связывают тенденцию не только со стоимостью коммерческих помещений, но и с тем, что из-за увеличения цен на квартиры доходы от их сдачи в аренду стали менее привлекательными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
13 января 2021
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
12 января 2021
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
10 января 2021
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
09 января 2021
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе

Идет загрузка...