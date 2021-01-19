0
22:24
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
10:06
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
14:53
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
18:13
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
17:05
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Еще новости
Экономика

Крупная партия моркови не доедет до Краснодара из-за проверки в Псковской области

Более 21 тонны моркови не пропустил Россельхознадзор через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партию овощей задержали в пункте карантина растений «Долосцы-1». Товар следовал из фермерского хозяйства Брестской области Белоруссии в Краснодар. В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор управления не обнаружил маркировочных этикеток на большей части груза.

В связи с этим выпуск подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запретили, груз вернут отправителю.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
13 января 2021
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
12 января 2021
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
10 января 2021
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
09 января 2021
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе

Идет загрузка...