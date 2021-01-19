Крупная партия моркови не доедет до Краснодара из-за проверки в Псковской области

10:49, 20 января 2021, ПАИ

Более 21 тонны моркови не пропустил Россельхознадзор через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партию овощей задержали в пункте карантина растений «Долосцы-1». Товар следовал из фермерского хозяйства Брестской области Белоруссии в Краснодар. В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор управления не обнаружил маркировочных этикеток на большей части груза.

В связи с этим выпуск подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запретили, груз вернут отправителю.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.