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Политика

«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями

В «Справедливой России» заявили, что соглашение об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России» может быть подписано до конца недели, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы думской фракции справороссов Михаила Емельянова.

«Это не слухи, это действительно так. Произойдёт объединение наших трех партий», – сказал Емельянов, отметив, что это является результатом тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. «Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», – пояснил Емельянов.

Ожидается, что соглашение об объединении подпишут в ближайшие дни. Планируется, что на предстоящем завтра президиуме партии будут одобрены принципы объединения, а к концу недели состоится официальное подписание.

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