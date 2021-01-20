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Матвиенко: В России не будет ковид-паспортов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России для сделавших прививку против коронавируса не нужны паспорта вакцинации. Об этом пишет ТАСС.

«Мне кажется, что или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется, ведь никто не говорил в России, что будут вводиться «ковидные паспорта». Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны, безусловно. Речь шла о том, что ведется электронный регистр вакцинируемых, это правильно», - отметила она.

Матвиенко также отметила, что люди воспринимают такие паспорта как «красные книжки» с многочисленными штампами, которые позволят получить «какие-то дополнительные права и возможности». Спикер Совфеда считает, что это нецелесообразно — разделять людей, давать им разные права исходя из результатов вакцинации. 

Прививка от коронавируса не станет основанием для установления неравенства прав у граждан, уточнила Матвиенко.

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