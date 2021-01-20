За 105 кустов конопли житель Псковской области на 4 года отправится в колонию

15:28, 20 января 2021, ПАИ

Четыре года колонии строгого режима получил 21-летний житель Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 ч. 1 (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере); ст. 228.1 ч. 3 п. «б» (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) УК РФ.

В мае 2019 года подсудимый посеял семена конопли, из которых выросло 105 кустов. В сентябре молодой человек перенес кусты в дом, высушил их и получил наркотическое средство, часть которого употребил сам, а оставшееся стал хранить. В июне 2020 года полиция обнаружила наркотики.

К тому же в мае 2020 года подсудимый во время контрольной закупки продал наркотики оперативнику.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем эпизодам преступлений суд учел полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, беременность супруги.

