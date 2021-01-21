Центробанк предупредил о скачках цен после отмены карантина

08:51, 21 января 2021, ПАИ

Смягчение противоэпидемических ограничений может привести к скачкообразному росту цен на услуги в пострадавших от этих ограничений секторах, что увеличит волатильность месячной и годовой инфляции в 2021 году, говорится в обзоре ЦБ о динамике потребительских цен в декабре 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс».

«Подъем заболеваемости коронавирусом отражался в декабре в основном на динамике цен на услуги, оказание части которых по-прежнему подпадало под противоэпидемические ограничения. Из-за особенностей отражения в статистике цен на услуги, оказание которых было приостановлено, цены на авиабилеты и зарубежные поездки оставались ниже, чем годом ранее. Увеличился, но остался невысоким рост цен на внутренние санаторно-оздоровительные услуги», - отмечается в докладе.

«В дальнейшем смягчение противоэпидемических ограничений может сопровождаться повышением темпа роста цен на услуги по отношению к их низкому уровню, сложившемуся в 2020 году. Изменения цен могут быть скачкообразными, что будет увеличивать волатильность месячной и годовой ценовой динамики», - предупреждают в ЦБ.