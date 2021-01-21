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Экономика

На 18 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области

В 2020 году налогоплательщики Псковской области пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 18,2 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда – доходы местных бюджетов. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном УФНС, поступления выросли на 1,2 миллиарда по сравнению с прошлым годом.  

За прошедшие 12 месяцев налоговые органы региона мобилизовали в консолидированный бюджет Российской Федерации 22,8 миллиарда рублей налогов и сборов. Доходы федерального бюджета составили 4,6 миллиарда рублей.

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за январь - декабрь 2020 года на 56,4% (10,7 миллиарда рублей) сформировались за счет поступления налога на доходы физических лиц, поступления выросли на 1,2 миллиарда рублей. 18,6% (3,5 миллиарда рублей) составил налог на прибыль организаций и 15,4% - имущественные налоги (2,9 миллиарда рублей).

Кроме того, за 2020 год в государственные внебюджетные фонды РФ мобилизовано более 15,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. В Пенсионный фонд РФ поступило 11,7 миллиарда, в Фонд социального страхования РФ – 1,4 миллиарда, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,8 миллиарда рублей.

В УФНС отметили, что по итогам 12 месяцев 2020 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов в региональный и местные бюджеты.

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