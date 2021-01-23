Владимир Папорт объяснил, как правильно проезжать кольцевой перекрёсток на Инженерной

13:09, 23 января 2021, ПАИ

Начальника ГИБДД по Пскову Владимир Папорт объяснил, как водителям правильно проезжать кольцевой перекрёсток на улице Инженерной.

В городское ГИБДД от местных жителей регулярно поступают письма с просьбой разъяснить, как правильно проехать круг. Два автомобиля могут заехать на круговое движение с двух полос, а вот съехать – только с одной, с внешней. При этом аварий на этом участке немного. Это связано с тем, что автомобили двигаются с относительно небольшой скоростью, что приводит к минимальным повреждениям. Чаще всего участники аварии даже не вызывают сотрудников ГИБДД.

«Круг относится к категории сложных перекрёстков, но не создаёт проблем у водителей, которые соблюдают ПДД», – добавил Владимир Папорт.

Таким образом, съезд с круга разрешён только с внешней полосы. Ликбез по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной и мнение водителей смотрите в видео корреспондента ПАИ.