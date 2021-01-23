0
17:28
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
16:49
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
16:18
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
15:27
Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках
14:12
Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января
13:44
Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной
12:28
Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Владимир Папорт объяснил, как правильно проезжать кольцевой перекрёсток на Инженерной

Начальника ГИБДД по Пскову Владимир Папорт объяснил, как водителям правильно проезжать кольцевой перекрёсток на улице Инженерной.

В городское ГИБДД от местных жителей регулярно поступают письма с просьбой разъяснить, как правильно проехать круг. Два автомобиля могут заехать на круговое движение с двух полос, а вот съехать – только с одной, с внешней. При этом аварий на этом участке немного. Это связано с тем, что автомобили двигаются с относительно небольшой скоростью, что приводит к минимальным повреждениям. Чаще всего участники аварии даже не вызывают сотрудников ГИБДД.

«Круг относится к категории сложных перекрёстков, но не создаёт проблем у водителей, которые соблюдают ПДД», – добавил Владимир Папорт.

Таким образом, съезд с круга разрешён только с внешней полосы. Ликбез по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной и мнение водителей смотрите в видео корреспондента ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
23 января 2021
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
23 января 2021
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
23 января 2021
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках
23 января 2021
Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках
Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января
23 января 2021
Привиться от коронавируса все желающие великолучане смогут с 25 января
Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной
23 января 2021
Мнения разделились: псковские водители рассказали, как проезжают круг на Инженерной
Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной (ВИДЕО)
23 января 2021
Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной (ВИДЕО)
Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях
23 января 2021
Ведерников назвал низким поступком использование детей в качестве прикрытия на незаконных акциях

Идет загрузка...