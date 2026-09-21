Как хобби помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни, рассказала психолог

18:13, 21 сентября 2026, ПАИ

Личные интересы и увлечения могут стать важным ресурсом для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции. Например, занятия техникой, мотоциклами, спортом помогают ветеранам самореализовываться. Об этом рассказала медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи Клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Интересы очень помогают самореализовываться. Желательно не бросать хобби, которое было до службы в армии, и уделять побольше внимания своим увлечениям», – сказала Карина Липинг.

По словам специалиста, жизнь человека не ограничивается работой или службой. После возвращения к мирным условиям важно сохранять занятия, которые стимулируют интерес и помогают поддерживать привычный ритм.

Психолог привела примеры, когда увлечение мотоциклами, техникой и различными видами спорта помогает быстрее адаптироваться. Ветераны могут продолжать заниматься своим хобби самостоятельно или присоединяться к тематическим организациям и участвовать в мероприятиях. Информацию о доступных возможностях, по словам психолога, можно получить в фонде «Защитники Отечества».

Хобби помогают ветерану не воспринимать себя только через опыт участия в боевых действиях. Увлечения дают возможность общаться с единомышленниками, ставить новые цели и видеть результаты своей деятельности.

«Это помогает не зацикливаться только на том, что были какие-то проблемы и травматичный опыт», – отметила Карина Липинг.

Примером такого пути может быть ветеран, который продолжил заниматься мотоциклами после возвращения. Работа с техникой требует внимания, ответственности и практических навыков, а участие в сообществе байкеров даёт возможность общаться и заниматься общим делом.