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Профессионализм как опора: как компетентность психолога помогает ветеранам СВО

Участники специальной военной операции могут с недоверием относиться к психологической помощи и подробно расспрашивать специалиста о его опыте. Однако такие опасения нередко оказываются напрасными: после объяснения принципов работы человек понимает, что обратился за профессиональной конфиденциальной поддержкой. Об этом рассказала медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи Клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Психолог отметила, что есть много примеров, когда участники СВО сомневаются в психологической помощи, но после первого разговора меняют своё мнение.

«Люди с большим жизненным и боевым опытом всегда спрашивают: где вы работали, что вы умеете делать», – рассказала Карина Липинг.

По словам специалиста, визит к психологу требует от многих людей немалой смелости. Поэтому первая встреча начинается с объяснения того, как проходит консультация, какие правила конфиденциальности действуют и каким образом специалист будет работать с ситуацией.

Психолог отмечает, что вопросы о профессионализме специалиста являются естественными. Они помогают человеку убедиться, что его состояние и переживания будут обсуждаться в безопасной обстановке с соблюдением профессиональной этики.

«Профессиональный психолог сначала рассказывает, что здесь будет происходить, что это конфиденциальная беседа с соблюдением этики», – пояснила Карина Липинг.

Ветераны могут обратиться за психологической поддержкой в филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области. Там работает кабинет медико-психологической помощи. Получить консультацию можно и по направлению социального координатора фонда, если у ветерана есть такой запрос. Также в медицинских учреждениях работают кабинеты психологической помощи.

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