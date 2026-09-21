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Общество

В Порховском районе следователи выясняют обстоятельства гибели работника на производстве

В Порховском районе следователи выясняют обстоятельства гибели работника на производстве. В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из помещений растворобетонного узла предприятия, занимающегося добычей осадочных горных пород, тела 62-летнего машиниста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По предварительным данным, работник во время промывки аппаратуры зашёл за ограждение безопасности передвижной бетоносмесительной установки, где его зажало между металлическими элементами.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли техническую документацию, назначили необходимые судебные экспертизы. Также опрашиваются лица, обладающие значимой информацией, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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