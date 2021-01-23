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Политика

Несанкционированный митинг прошёл в Пскове

На несанкционированный митинг в Пскове в субботу, 23 января, пришло порядка 200-250 человек, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. При этом значительная часть пришедших на акцию возле памятника княгине Ольге в Детском парке не участники, а пришедшие посмотреть на неё из любопытства. Собравшиеся по Октябрьскому проспекту из Детского парка перешли в Летний сад.

Среди участников акции замечены подростки, передаёт корреспондент ПАИ.

Несанкционированная акция проходит мирно, провокаций не наблюдается. Представители правоохранительных органов ведут себя корректно, предупреждая собравшихся о незаконности акции, об административной и уголовной ответственности.

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