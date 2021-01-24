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В Госдуме РФ отметили запредельное количество фейков при подготовке к акции протеста

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что «число фейков при подготовке и проведении акций просто запредельно», передаёт ТАСС со ссылкой на аккаунт Хинштейна в «Твиттере».

«Комитет Госдумы по информполитике намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчёт сделаем открытым», – написал парламентарий.

По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих. В свою очередь Хинштейн прикрепил к сообщению два скриншота, где утверждается, что в результате действий правоохранительных органов есть погибшие. Насколько это соответствует действительности, также проводится проверка.

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