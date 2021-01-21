Российские кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

08:28, 25 января 2021, ПАИ

Российские кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара. Эксперты подчеркивают, что это может сказаться на подорожании товаров, которые производят кондитеры, пишет газета «Известия».

Кондитеры столкнулись с тем, что производители не собираются продавать им сахар по фиксированной цене 36 рублей за 1 килограмм. По их словам, в январе они закупали сахар по 39-44 рубля за килограмм в зависимости от региона.

По данным исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина, в январе стоимость сахара выросла на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его мнению, высокие цены на сахар могут привести к росту цен на карамель, зефир, пастилу, мармелад, кексы, торты и пирожные на 6-30 %.