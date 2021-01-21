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Экономика

Российские кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

Российские кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара. Эксперты подчеркивают, что это может сказаться на подорожании товаров, которые производят кондитеры, пишет газета «Известия».

Кондитеры столкнулись с тем, что производители не собираются продавать им сахар по фиксированной цене 36 рублей за 1 килограмм. По их словам, в январе они закупали сахар по 39-44 рубля за килограмм в зависимости от региона.

По данным исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина, в январе стоимость сахара выросла на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его мнению, высокие цены на сахар могут привести к росту цен на карамель, зефир, пастилу, мармелад, кексы, торты и пирожные на 6-30 %.

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