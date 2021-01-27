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Экономика

Резкое подорожание российской техники прогнозируют компании-производители

Рост цен на электронику российского производства на 50% прогнозируют компании-производители, пишет газета «Известия». Специалисты связывают это с мировым дефицитом полупроводниковых микросхем.

Отмечается, что у российских компаний ощутимо возросли издержки. Поставщики завышают цены на редкие компоненты на десятки процентов, поэтому производителям электротоваров в России приходится оплачивать услуги брокеров, которые занимаются перепродажей остатков деталей со всего мира. Также приходится инвестировать в редизайн устройств, собранных из доступных материалов.

В одной из компаний заявили, что расходы на закупку комплектующих для бытовой электроники и смартфонов выросли на 20-30%. Отмечается, что увеличение издержек неизбежно приведет к пропорциональному росту цен на устройства на рынке.

При этом некоторые компании не прогнозируют повышения стоимости своей продукции из-за дефицита компонентов.

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