Пожарные спасли от огня жилой дом в Пыталово

09:14, 27 января 2021, ПАИ

В Пыталово пожарные спасли от огня жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

26 января в 18:00 на улице Береговой в двухэтажном жилом доме произошло горение сажи в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В этот же день в 19:38 в Великих Луках на площади Ленина сгорел пластиковый контейнер. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня четыре мусорных контейнера.