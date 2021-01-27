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Пожарные спасли от огня жилой дом в Пыталово

В Пыталово пожарные спасли от огня жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

26 января в 18:00 на улице Береговой в двухэтажном жилом доме произошло горение сажи в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В этот же день в 19:38 в Великих Луках на площади Ленина сгорел пластиковый контейнер. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня четыре мусорных контейнера.

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