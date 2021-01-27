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Экономика

На 1,1% сократилось промышленное производство в Псковской области в 2020 году

В Псковской области в 2020 году на 1,1% сократилось промышленное производство по сравнению с 2019 годом, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

При этом замечен рост в добыче полезных ископаемых на 10,3%. Обрабатывающие производства показали снижение на 0,4%, электро- и теплоэнергетика – на 7%, отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, ликвидацию загрязнений, сбор и утилизацию отходов, – на 11,1%.

По сравнению с 2019 годом увеличили объемы следующие производства: производство пищевых продуктов – на 3,8%; производство напитков – на 4,2%; производство кожи и изделий из кожи – на 9,8%; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 21,0%; производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,3%; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 15,9%; производство мебели – на 10,6%.

Обрабатывающие производства, которые максимально снизили объемы производства: производство бумаги и бумажных изделий – на 17,3%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 11,3%; производство электрического оборудования – на 15,4%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 11,3%.

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