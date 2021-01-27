Крупную партию сухого молока запретили ввозить в Псковскую область

11:54, 29 января 2021, ПАИ

В Псковской области не пропустили через границу крупную партию сухого молока из Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Автомобиль с грузом задержали на российско-белорусской границе в деревне Долосцы, расположенной в Себежском районе. 20 тонн сухого обезжиренного молока, произведённого в городе Лепель Витебской области Белорусии, перевозились в Смоленск.

Оказалось, что номер прицепа не соответствовал заявленному в ветеринарном сертификате. Поэтому перемещение товара по таможенной территории ЕАЭС было запрещено, оформлен акт о возврате груза.