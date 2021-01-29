Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
В Дновском районе в трёх километрах от Дно в сторону Порхова произошёл съезд автомобиля в кювет. Об этом сообщает корреспондент газеты «Дновец».
За рулём автомобиля Daewoo Matiz находилась 68-летняя женщина. Из-за плохих погодных условий водитель допустила съезд автомобиля в кювет. Женщина и её сын оказались зажаты в машине. Выбрались самостоятельно. От госпитализации отказались.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ДПС. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.