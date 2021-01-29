0
15:32
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
14:59
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
09:01
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
20:27
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
00:29
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
23:26
В посёлке Панино горит дом
20:28
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина
Еще новости
Происшествия

Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе

  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Дновском районе
    Фото: ПАИ

В Дновском районе в трёх километрах от Дно в сторону Порхова произошёл съезд автомобиля в кювет. Об этом сообщает корреспондент газеты «Дновец».

За рулём автомобиля Daewoo Matiz находилась 68-летняя женщина. Из-за плохих погодных условий водитель допустила съезд автомобиля в кювет. Женщина и её сын оказались зажаты в машине. Выбрались самостоятельно. От госпитализации отказались.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ДПС. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
29 января 2021
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
29 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
29 января 2021
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
28 января 2021
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
28 января 2021
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
В посёлке Панино горит дом
27 января 2021
В посёлке Панино горит дом
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина
27 января 2021
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина
На трассе Псков – Изборск фура съехала в кювет. Водитель погиб
27 января 2021
На трассе Псков – Изборск фура съехала в кювет. Водитель погиб

Идет загрузка...