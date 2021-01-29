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Политика

Псковский тренер о привлечении детей к незаконным акциям: Должен быть родительский контроль

«Прежде всего, должен быть родительский контроль. Нельзя, чтобы ушлые взрослые втягивали детей в свои политические игры. Вместо незаконной уличной активности, фактического нарушения закона лучше, чтобы дети занимались спортом, в секциях. Это здоровая альтернатива», – заявил детский тренер по дзюдо из Пскова, мастер спорта международного класса Сергей Фомин, комментируя попытки втянуть несовершеннолетних в противозаконные мероприятия корреспонденту Псковского агентства информации.

Тренер подчеркнул, что с детьми нужно проводить беседы. По его мнению, подросткам нужно ограничить и доступ к интернету, где «можно набраться всякой дряни». Необходимо также проведение разъяснительной работы в школах.

«Нельзя привлекать детей к политическим, тем более незаконным мероприятиям. Пускай подрастут, сами что-то поймут тогда», – сказал он и призвал родителей обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не вестись на политические манипуляции.

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