Родители заявляют о недопустимости втягивания детей в политические акции

17:33, 29 января 2021, ПАИ

О недопустимости втягивания детей в несогласованные акции заявила председатель родительского комитета школы №2 Пскова Виктория Доброва в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Виктория Доброва считает, что необходимо наказывать тех, кто проводит и организует такую агитацию и призывает несовершеннолетних на политические акции. По её мнению, также нужно работать с родителями, чтобы они объяснили своим детям недопустимость и опасность участия в подобных акциях.

«Очень много детей в выходные посещают кружки, – отметила Виктория Доброва. – Нужно, чтобы родители позаботились о том, чтобы несовершеннолетние были заняты на секциях, проводить их и встретить с секции».

Председатель родительского комитета рекомендовала также занять ребёнка дома, если нет возможности посетить кружок.

«Очень много зависит от родителей, они в первую очередь должны знать, где находится ребенок», – отметила Виктория Доброва.

Ранее полиция предостерегала псковичей от участия в несанкционированных акциях. Псковский губернатор призвал псковичей не вестись на политические манипуляции.