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Политика

«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная

Инициатива сделает жизнь молодежи в регионе лучше. Фото Яндекс Дзен

 

Молодёжная интернет-приёмная начала работать в Псковской области. Она разместилась на официальной странице Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в социальных сетях. Об этом сообщает сайт vluki.ru.

Отметим, что в Псковской области многие организации работают с обращениями граждан: приёмные политических партий и общественных организаций, сайты органов власти и недавно открывшийся центр управления регионом.

«Мы хотим услышать именно молодёжь. Есть обращения от студентов и молодых педагогов. Мы готовы оказать содействие в решении наболевших вопросов, поддержать и словом, и делом», – прокомментировала председатель Молодёжного парламента при ПОСД Юлия Лысова и добавила, что молодым людям проще обратиться за помощью, поддержкой и советом к своим ровесникам. Она выразила надежду, что инициатива сделает жизнь молодёжи в регионе лучше.

Свои обращения граждане могут оставить с помощью специального виджета, в котором необходимо заполнить свои контактные данные и описать вопрос, требующий решения. Посредством интернет-приёмной молодёжь также просят делиться интересными идеями, которые можно реализовать на территории региона.

 

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