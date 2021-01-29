«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная

22:39, 29 января 2021, ПАИ

Молодёжная интернет-приёмная начала работать в Псковской области. Она разместилась на официальной странице Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в социальных сетях. Об этом сообщает сайт vluki.ru.

Отметим, что в Псковской области многие организации работают с обращениями граждан: приёмные политических партий и общественных организаций, сайты органов власти и недавно открывшийся центр управления регионом.

«Мы хотим услышать именно молодёжь. Есть обращения от студентов и молодых педагогов. Мы готовы оказать содействие в решении наболевших вопросов, поддержать и словом, и делом», – прокомментировала председатель Молодёжного парламента при ПОСД Юлия Лысова и добавила, что молодым людям проще обратиться за помощью, поддержкой и советом к своим ровесникам. Она выразила надежду, что инициатива сделает жизнь молодёжи в регионе лучше.

Свои обращения граждане могут оставить с помощью специального виджета, в котором необходимо заполнить свои контактные данные и описать вопрос, требующий решения. Посредством интернет-приёмной молодёжь также просят делиться интересными идеями, которые можно реализовать на территории региона.