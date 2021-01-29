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Политика

Администрация Псковской области напоминает об ответственности за участие в несанкционированных митингах

Администрация Псковской области повторно предупреждает жителей региона о недопустимости нарушения законодательства РФ и просит воздержаться от участия в любых незаконных акциях. Фото RT

 

Администрация Псковской области информирует о том, что организаторы и участники несогласованных шествий, прошедших в 23 января 2021 года в городе Пскове и городе Великие Луки, за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с появлением в социальных сетях новых призывов принять участие в аналогичных несогласованных публичных мероприятиях администрация Псковской области повторно предупреждает жителей региона о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации и просит воздержаться от участия в любых незаконных акциях.

Напоминаем, что статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия предусмотрена административная ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей, или обязательных работ до ста часов, или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Дополнительно сообщаем, что Указом губернатора Псковской области № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 15 марта 2020 года на территории области установлен запрет на проведение и участие в массовых мероприятий, который действует до настоящего времени.

Нарушение установленного запрета предусматривает для участников массового мероприятия административную ответственность по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере до тридцати тысяч рублей.

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