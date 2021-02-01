Почему подорожали овощи, объяснили в Минсельхозе

08:36, 01 февраля 2021, ПАИ

В Минсельхозе объяснили, почему подорожали овощи. «Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает газета «Известия», в январе отечественные производители максимально подняли цены на огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). При этом мясо птицы, свинина и баранина подорожали незначительно — максимум на 1,7%. Гречневая крупа стала дороже на 1,8%. А стоимость яиц, наоборот, стала ниже: первой категории — на 7%, второй — на 4,6%.

«В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания. Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа», - добавили в пресс-службе ведомства и заверили, что с марта по мере поступления на рынок нового урожая цены начнут падать.

В Минпромторге отметили, что с 1 по 25 января ценовая ситуация в стране была стабильной. В настоящее время планы о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют, проблем с поставками нет, заявили в министерстве.