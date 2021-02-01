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Экономика

68,5 млрд выделит правительство на пособия по временной нетрудоспособности

Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования.

Премьер напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который изменит порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.

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