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Контрабанду сигарет на 3,5 млн рублей предотвратили таможенники в Псковской области

В Псковской области таможенники предотвратили контрабанду сигарет на 3,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Дубокрай Невельского района пограничники остановили микроавтобус Renault, за рулём которого находился 38-летний мужчина. В грузовом отсеке автомобиля находилось свыше 100 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз мужчина предъявить не смог. Водитель рассказал, что планировал продать сигареты в одном из регионов России.

Выявленный груз передан сотрудникам таможни для проведения экспертизы.

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